«Она прекрасна!»: сын Алибасова объяснил, почему мечтает взять в жены Федосееву-Шукшину

Как отметил наследник продюсера, это единственный вариант, при котором дочь актрисы Ольга не будет претендовать на имущество его отца.

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему настаивает на своей свадьбе с 83-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Я попросил адвоката Александра Бенхина, который представляет мои юридические интересы, выяснить кое-какие моменты. Меня интересовало: если Лиду все-таки отправят в дом престарелых, то какие рычаги у нас есть, чтобы ее оттуда забрать». Бари Алибасов-младший

Как отметил Бари Алибасов-младший, ответ адвоката не заставил себя ждать. «Пока единственное, что Бенхин смог предложить: Лида должна выйти за меня замуж. Она прекрасна! В таком случае и Лида будет под опекой, и мы свое имущество не ставим под удар ее дочери Ольги. Это отличный вариант», — заметил Бари Алибасов-младший.

Ранее на программе «Пусть говорят» Федосеева-Шукшина нелестно отозвалась о сыне Алибасова. Она назвала его подлецом, показав кукиш.

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