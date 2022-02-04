«Каждый день по телефону говорим»: Федосеева-Шукшина рассказала об отношениях с Алибасовым

Как отметила актриса, сейчас продюсер «тоже не очень здоров».

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале по видеосвязи рассказала об отношениях в своей семье.

«За все ответственность, и за себя, и за свою семью, я беру на себя. Никто меня не может ни заставить, ни взять за шиворот и выкинуть, куда-то отправить. Я все решаю сама. Я благодарна своим родственникам, близким, родным, любимым. Не трогайте мою семью!». Лидия Федосеева-Шукшина

По словам Федосеевой-Шукшиной, сейчас ее спасает дочь Ольга. «Каждый день по телефону говорим с Бари Алибасовым. Он тоже не очень здоров. Мы дружно живем. А Оля просто моя духовная мать», — заметила Лидия Федосеева-Шукшина.

Напомним, что Лидия Федосеева-Шукшина не так давно несколько дней провела в доме престарелых. Многие посчитали, что туда ее «сплавила» дочь Ольга, чтобы завладеть наследством звездной матери.

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