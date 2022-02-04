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«Слишком самодостаточен»: Жеребкин объяснил, почему Алибасов не взял в группу «На-На» Агутина

По словам музыканта, когда-то известный певец был среди претендентов в коллектив.

«Слишком самодостаточен»: Жеребкин объяснил, почему Алибасов не взял в группу «На-На» Агутина
Леонид Агутин. Фото: Globallookpress.com

Певец Вячеслав Жеребкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему продюсер группы «На-На» Бари Алибасов не взял в свое время в музыкальный коллектив Леонида Агутина.

Леонид Агутин
Леонид Агутин. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Кстати, среди претендентов на участие в группе «На-На» был даже Леонид Агутин. Только Бари подумал, что он слишком самодостаточен для того, чтобы он мог с ним работать».

Вячеслав Жеребкин

По словам Вячеслава Жеребкина, когда Леонид Агутин спел перед Бари Алибасовым, тот сказал: «Тебе уже ничего не надо делать». «Ты готовый артист. И поэтому Леонид не попал в группу», — заметил исполнитель.

Напомним, что Вячеслав Жеребкин пришел в группу «На-На» в 1992 году. Он выступает в музыкальной команде до сих пор.

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Тэги

Бари АлибасовВячеслав ЖеребкинГруппа "На-на"Леонид АгутинПрограмма "Судьба человека"