«Слишком самодостаточен»: Жеребкин объяснил, почему Алибасов не взял в группу «На-На» Агутина

По словам музыканта, когда-то известный певец был среди претендентов в коллектив.

Певец Вячеслав Жеребкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему продюсер группы «На-На» Бари Алибасов не взял в свое время в музыкальный коллектив Леонида Агутина.

«Кстати, среди претендентов на участие в группе «На-На» был даже Леонид Агутин. Только Бари подумал, что он слишком самодостаточен для того, чтобы он мог с ним работать». Вячеслав Жеребкин

По словам Вячеслава Жеребкина, когда Леонид Агутин спел перед Бари Алибасовым, тот сказал: «Тебе уже ничего не надо делать». «Ты готовый артист. И поэтому Леонид не попал в группу», — заметил исполнитель.

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Напомним, что Вячеслав Жеребкин пришел в группу «На-На» в 1992 году. Он выступает в музыкальной команде до сих пор.

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