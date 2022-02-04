«Слишком самодостаточен»: Жеребкин объяснил, почему Алибасов не взял в группу «На-На» Агутина

Певец Вячеслав Жеребкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему продюсер группы «На-На» Бари Алибасов не взял в свое время в музыкальный коллектив Леонида Агутина.
«Кстати, среди претендентов на участие в группе «На-На» был даже Леонид Агутин. Только Бари подумал, что он слишком самодостаточен для того, чтобы он мог с ним работать».
По словам Вячеслава Жеребкина, когда Леонид Агутин спел перед Бари Алибасовым, тот сказал: «Тебе уже ничего не надо делать». «Ты готовый артист. И поэтому Леонид не попал в группу», — заметил исполнитель.
Напомним, что Вячеслав Жеребкин пришел в группу «На-На» в 1992 году. Он выступает в музыкальной команде до сих пор.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.