Борисов заявил, что был бы не против в будущем свадьбы Федосеевой-Шукшиной и сына Алибасова

По словам телеведущего, для него главное, чтобы 83-летняяя актриса жила, как можно дольше.

Телеведущий Дмитрий Борисов в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что был бы рад свадьбе актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и сына продюсера группы «На-на» Бари Алибасова-младшего.

«Я хочу, чтобы Лидия Николаевна Шукшина была с нами, как можно дольше. И чтобы мы ее выдавали замуж». Дмитрий Борисов

При этом Дмитрий Борисов не стал скрывать, что нет большой разницы за кого выйдет замуж 83-летняя актриса. «Хоть за старшего Алибасова. Хоть за младшего. Да хоть за кого угодно», — заявил Борисов.

Напомним, что недавно Бари Алибасов-младший изъявил желание жениться на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ранее актриса была замужем за его отцом.

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