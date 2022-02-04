«Сладкое фиаско»: Подольская подловила, как ее старший сын от Преснякова целует младшего братика

Популярная вокалистка Наталья Подольская, вместе с мужем, музыкантом Владимиром Пресняковым и двумя сыновьями Артемием и Ваней отдыхает на Мальдивах.

В микроблоге Наталья Подольская часто публикует фотографии, свидетельствующие о том, как прекрасно проводит время в экзотических пейзажах ее семейство.

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На этот раз Наталья Подольская разместила два снимка. На одном певица предстала вместе с Владимиром Пресняковым. На другом показала сыновей Тему и Ванечку. В кадре старший брат обнимает и целует младшего.

«Дорогие! Голосуем за пару года. 1 или 2? Предвкушаю сладкое фиаско», — предрекла победу сыновей Наталья Подольская.

Но подписчики решили, что должна победить любовь, поскольку только благодаря первой паре, миру явилась пара под номером два — Артемий и Ваня Пресняковы.

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