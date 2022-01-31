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Брат за брата: Подольская нарядила сыновей в одинаковые костюмы на Мальдивах

Снимком артистка поделилась в своем инстаграме.

Брат за брата: Подольская нарядила сыновей в одинаковые костюмы на Мальдивах
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Наталья Подольская и Владимир Пресняков улетели на Мальдивы.  Вместе с ними на курорте загорают и двое сыновей — шестилетний Артемий и годовалый Ваня. В своем инстаграме Наталья поделилась снимком с сыновьями, которых нарядила в одинаковые костюмы. Артемий и Ваня позировали в шортах оттенка темной морской волны и желтых футболках с принтом.

«Итак, здесь фильтры не нужны», — подписала фото Подольская.

Наталья Подольская
Наталья Подольская с сыновьями. Скриншот: instagram.com/nataliapodolskaya/

Фанаты пожелали семье отличного отдыха.

Напомним, начало января семья Владимира Преснякова-младшего провела в Куршевеле. Они катались со снежных склонов, а навыки Артемия приводили в восторг всех фанатов. Старший сын пары умело держится на горных лыжах.

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