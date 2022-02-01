«С пристрастием»: Пресняков запечатлел длинноногую красавицу-жену Подольскую на Мальдивах

Супружеский и творческий дуэт Натальи Подольской и Владимира Преснякова вместе с сыновьями Артемием и Ванечкой отдыхают на Мальдивах.

Владимир Пресняков с удовольствием фотографирует свою красавицу-жену на фоне роскошных экзотических пейзажей.

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Причем музыкант находит такие ракурсы для фото, чтобы Наталья Подольская выглядела на них как можно более эффектно.

Один из кадров, например, он сделал снизу, чтобы и без того длинные ноги Подольской стали еще более бесконечными.

Наталья Подольская разместила снимки авторства мужа в микроблоге, похваставшись способностями Владимира Преснякова – фотографа.

«Мы сдали детей в детский клуб и отправились во взрослый бар-бассейн для взрослых (обожаю, когда в отеле есть такое место), и мой драгоценный фотограф сделал много фоточек с пристрастием. Ну молодец же», — написала под снимком Наталья Подольская.

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