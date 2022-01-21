В синих штанишках и цветастой футболке: Подольская подловила, как младший сын-пухляш взгромоздился на кресло в гостиной

Известная певица Наталья Подольская обожает своего годовалого сына Ваню. Она старается не расставаться надолго с малышом, чтобы иметь возможность быть свидетелем каждого мгновения его жизни.

Своими наблюдениями Наталья Подольская с удовольствием делиться с поклонниками.

В сторис микроблога она разместила видео, на котором запечатлела, как ее годовалый сын наводит шороха в гостиной.

Ванечка подошел к креслу, на котором отдыхала домашняя питомица звездного семейства. Сначала малыш гладил собачку и даже пытался ее поцеловать, что, несомненно, умилило Наталью Подольскую. Но потом Ванечка перешел к решительным действиям.

«Вот так Ваня любит Басеньку, — слышен за кадром голос звездной мамы. — Осторожно, Вань, не выковыривай Басеньке глазки. Бася, терпи любовь».

Пухленький Ванечка, пыхтел, тужился, но в итоге взгромоздился на кресло. Собачке пришлось ретироваться, уступив место нахальному хозяину.

«А все. Басю на большее не хватило», — резюмировала Наталья Подольская.

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