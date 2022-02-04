«Загоревшая, красивая»: похудевшая Саша Черно подхватила талию пояском в платье с разреженным цветочным принтом

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно отдохнула с семьей в Доминикане.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно вместе с мужем Иосифом Оганесяном и сыном Стефаном провела несколько незабываемых дней в Доминикане.

Отдых уже подошел к концу. Саша Черно рассказала в микроблоге, что довольна поездкой. Но вместе с тем, каникулы и перемена места не избавили ее от внутренних проблем.

«Загоревшие, красивые. Сразу мысли другие. Но если честно, вопросов в голове и страхов стало еще больше. Непонятно, в каком направлении двигаться. Страшно», — призналась Саша Черно.

Высказывание они проиллюстрировала снимком, на котором предстала с сыном Стефаном.

Саша Черно облачена в платье с разреженным цветочным принтом длиною по колено. Наряд открыл ее постройневшие ножки. Талию Саша подхватила пояском в тон платью.

Глядя на этот снимок, становится очевидным, что Саша Черно хорошо поработала над собой и заметно постройнела.

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