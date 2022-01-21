«Отхватила счастье»: Саша Черно из «Дома-2» показала на одном фото любимых мужчин – сына Стефана и мужа Иосифа

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно — человек сложной судьбы. Она росла с бабушкой, так как ее маме было не до дочери.

Прекрасно помня свое детство без матери, Саша Черно изо всех сил старается быть хорошей мамочкой своему сыну Стефану.

Малышу уже полтора года, и он живет, окруженный любовью и заботой своих родителей и бабушки с дедушкой.

Саша Черно не нарадуется тому, что ей удалось построить крепкую семью, в которой, правда, случаются конфликты.

Но глобально Саша Черно считает себя везунчиком. В этом она призналась в микроблоге, поделившись снимком мужа Иосифа Оганесяна, который держит на руках их сына Стефана.

«Самое большое счастье, которое я искренне хотела, я уже отхватила. Вот они, на фото.

И пусть мне не всегда везет в другом, и пусть многие видят меня вообще неправильно, а судьба вставляет палки в колеса, это вообще все не важно, когда рядом моя семья. Все остальное — приложится. Берегите свои семьи», — написала Саша Черно под снимком.

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