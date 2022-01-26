Почти модель: Саша Черно в черном сарафанчике и шляпке канотье вышла на прогулку в Доминикане

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно вместе с мужем и маленьким сыном отдыхает на другом континенте.

Впервые после рождения сына Стефана бывшие участники «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян позволили себе отдых в экзотическом месте.

Пара вместе с наследником улетела отдыхать в Доминикану. Саша Черно уже успела поделиться в микроблоге кадрами из райских мест.

В сторис микроблога она показала, как прогуливается с сыном Стефаном по территории отеля. На постройневшей Саше Черно черный сарафан с белым принтом длиною по колено и модная шляпка канотье, которая ей очень идет.

К этим каникулам в Доминикане Саша Черно основательно подготовилась. Уже почти полгода экс-участница «Дома-2» придерживается принципов правильного питания и сумела избавиться уже от пары десятков килограммов. Саша стала заметно стройнее, а там и до модельных параметров недалеко.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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