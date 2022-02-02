Похудевшая Саша Черно из «Дома-2» показала стройные ножки, позируя в платье-рубашке оттенка горчицы

Экс-участница реалити-шоу Саша Черно с мужем и сыном отдыхает в Доминикане.

Бывшие участники «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян вместе с полуторагодовалым сыном Стефаном отдыхают в Доминикане.

Семейство наслаждается жаркой погодой, а пляжный отдых совмещает с экскурсиями.

«Вчера мы были в городе художников, в этой церкви венчался Майкл Джексон. И не зря, потому что ее покровитель — святой, который помогал всем влюбленным», — рассказала Саша Черно в микроблоге.

Публикацию она сопроводила собственным снимком, на котором позирует на территории храма.

Саша Черно облачилась в платье-рубашку горчичного оттенка. Наряд длиною по колено открыл взору постройневшие ножки экс-участницы «Дома-2».

Подписчики Саши Черно тут же заметили это и сделали похудевшей на сорок килограммов Саше комплименты.

«Сашуль, какие у тебя ножки красивые и сама супердевочка. Будь счастлива», «Прекрасно выглядишь, Сашуль», «Платье — просто супер», — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.