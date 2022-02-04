«Да, это она»: физиогномист уверен, что на фото с дорожных камер — Анастасия Заворотнюк

Эксперт привел свои доводы в пользу того, что на нашумевшем снимке запечатлена именно Анастасия Заворотнюк.

«Мерседес», которым управлял муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов попал на камеры видеонаблюдения, нарушив ПДД.

Снимок быстро разлетелся по Сети, поскольку в салоне автомобиля Чернышов был не один. Рядом с ним на переднем сиденье полулежа ехала женщина, в которой многие были склонны видеть Анастасию Заворотнюк.

Эксперт по безопасности Александр Власов дал оценку этому снимку, заявив, что тот низкого качества и утверждать, что на нем Заворотнюк, нельзя.

А вот физиогномист Олег Воеводин, напротив, уверен, что на фото с камер видеонаблюдения, Анастасия Заворотнюк.

«Да, это она», — сделал Олег Воеводин вывод в беседе с «Комсомольской правдой».

Он отметил, что черты лица Анастасии Заворотнюк сильно изменились, но есть некоторые признаки, которые всегда остаются идентичными.

«Так, с левой стороны мы видим прежнюю линию волос около уха: пряди лежат так, словно в этом месте есть небольшая проплешина. То же самое я наблюдаю на снимках актрисы до болезни. Справа — узнаваемая прорядка волос на височной области, там своя структура и рисунок. Кроме того, осталась линия роста волос буквой «М» на лбу», — оценил физиогномист Олег Воеводин.

Кроме этого, он обратил внимание на контур лица и форму нижней челюсти.

«Нижняя челюсть узнаваема: на мой взгляд, она принадлежит Анастасии, — добавил Олег Воеводин. — В свое время я сравнивал фотографии Жанны Фриске, которая стала неузнаваема из-за той же болезни (глиобластома головного мозга. — Прим. ред.). И сейчас я вижу, что внешность артисток изменилась по одному сценарию. В обоих случаях впадает нос, видимо, из-за недуга ткани костей становятся более мягкими. Лицо полнеет, появляются щеки и двойной подбородок — это признак нарушения водно-солевого обмена. Глаза становятся менее впалыми, а также в обоих случаях отгибается кончик уха. По моему мнению, этих признаков достаточно, чтобы сделать вывод: на фото с камер видеонаблюдения — именно Анастасия».

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