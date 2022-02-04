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«Да, это она»: физиогномист уверен, что на фото с дорожных камер — Анастасия Заворотнюк

Эксперт привел свои доводы в пользу того, что на нашумевшем снимке запечатлена именно Анастасия Заворотнюк.

«Да, это она»: физиогномист уверен, что на фото с дорожных камер — Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Global Look Press

«Мерседес», которым управлял муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов попал на камеры видеонаблюдения, нарушив ПДД.

Снимок быстро разлетелся по Сети, поскольку в салоне автомобиля Чернышов был не один. Рядом с ним на переднем сиденье полулежа ехала женщина, в которой многие были склонны видеть Анастасию Заворотнюк.

Эксперт по безопасности Александр Власов дал оценку этому снимку, заявив, что тот низкого качества и утверждать, что на нем Заворотнюк, нельзя.

А вот физиогномист Олег Воеводин, напротив, уверен, что на фото с камер видеонаблюдения, Анастасия Заворотнюк.

«Да, это она», — сделал Олег Воеводин вывод в беседе с «Комсомольской правдой».

Он отметил, что черты лица Анастасии Заворотнюк сильно изменились, но есть некоторые признаки, которые всегда остаются идентичными.

Машина Петра Чернышова попала на камеры видеонаблюдения с женщиной на переднем сиденье
Машина Петра Чернышова попала на камеры видеонаблюдения с женщиной на переднем сиденье. Фото: скрин видео с камер наблюдения

«Так, с левой стороны мы видим прежнюю линию волос около уха: пряди лежат так, словно в этом месте есть небольшая проплешина. То же самое я наблюдаю на снимках актрисы до болезни. Справа — узнаваемая прорядка волос на височной области, там своя структура и рисунок. Кроме того, осталась линия роста волос буквой «М» на лбу», — оценил физиогномист Олег Воеводин.

Кроме этого, он обратил внимание на контур лица и форму нижней челюсти.

«Нижняя челюсть узнаваема: на мой взгляд, она принадлежит Анастасии, — добавил Олег Воеводин. — В свое время я сравнивал фотографии Жанны Фриске, которая стала неузнаваема из-за той же болезни (глиобластома головного мозга. — Прим. ред.).

И сейчас я вижу, что внешность артисток изменилась по одному сценарию. В обоих случаях впадает нос, видимо, из-за недуга ткани костей становятся более мягкими. Лицо полнеет, появляются щеки и двойной подбородок — это признак нарушения водно-солевого обмена.

Глаза становятся менее впалыми, а также в обоих случаях отгибается кончик уха. По моему мнению, этих признаков достаточно, чтобы сделать вывод: на фото с камер видеонаблюдения — именно Анастасия».

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