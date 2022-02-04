«А так хочется любви»: Ольга Бузова в топике и шортиках цвета оливок отправилась на съемки

Поющая телеведущая Ольга Бузова уже несколько дней находится в Африке. Здесь сейчас проходят съемки второго сезона проекта ТНТ «Звезды в Африке».

Ольга Бузова в микроблоге рассказывает подписчикам о том, что остается за кадрами шоу. Она показывает, как проводит время вне съемочной площадки.

На видео Ольга Бузова предстала в топике и шортах цвета оливок, не скрыв свои крепкие ножки. Звезда потанцевала под хит, написанный в честь нее.

«Оля — трудоголик. А так хочется любви без обмана и возни», — подписала одно из видео Ольга Бузова.

На другом она рассказала, что перед съемками обязательно пьет кофе и ест манго со своим пиар-директором, сопровождающим ее в Африке, Антоном Богославским.

«Так круто, что у нас на седьмой день появляются уже свои микротрадиции. У меня есть свои традиции — спорт, плавание, маски, массаж, когда это возможно. Но еще перед мотором мы встречаемся за баром с Антонио, пьем кофе, едим манго — это наш завтрак, и выезжаем на площадку», — поделилась Ольга Бузова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.