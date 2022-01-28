«Оля, Оля, Оленька»: Бузова под хит в ее честь грациозно сбросила тунику и нырнула в прохладный бассейн

Телеведущая Ольга Бузова устроила шикарный день отдыха в Африке перед тем, как полностью погрузиться в работу.

Поющая телеведущая Ольга Бузова уже несколько дней находится в Африке, где совсем скоро начнутся съемки второго сезона шоу «Звезды в Африке».

Пока же ведущая проекта Ольга Бузова наслаждается отдыхом и делится красивыми кадрами со своей аудиторией в Instagram.

Теледива разместила в микроблоге видео, на котором предстала грациозно танцующей у бассейна в струящейся тунике. В какой-то момент Ольга Бузова ее сбрасывает и окунается в воду.

Видео сопровождается треком о представительнице селебрити по имени Ольга.

«Оля, Оля, Оленька, Оля, с виду у тебя все под контролем, Но внутри ты накопила столько боли», — поется в композиции.

Напомним, рэп-балладу под названием «Оля» в день рождения Ольги Бузовой презентовал музыкант Jah Khalib.

«Оля». Спасибо за трек, каждое слово — в точку», — поблагодарила автора за песню Ольга Бузова.

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