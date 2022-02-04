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«Смысл того, что создал Господь»: Диана Арбенина поделилась редким фото сына и дочери

Дети-близнецы певицы Дианы Арбениной отметили свой день рождения.

«Смысл того, что создал Господь»: Диана Арбенина поделилась редким фото сына и дочери
Диана Арбенина. Фото: Global Look Press

Четвертого февраля детям-близнецам известной певицы Дианы Арбениной исполнилось по двенадцать лет.

В честь этого события звездная мама, которая предпочитает нечасто делиться снимками наследников в микроблоге, разместила фото именинников.

Артем и Марта смотрят в кадр, лучезарно улыбаясь. Кстати, у каждого из детей Дианы Арбениной есть свои странички в Instagram, адреса которых указала звездная мама в своей публикации.

«Доброе утро страна! Вот он — вектор движения жизни и смысл того, что создал Господь. 12 лет как 9 месяцев. Артем и Марта, продолжайте в том же духе», — написала Диана Арбенина под снимком сына и дочери.

Сын и дочь Дианы Арбениной
Сын и дочь Дианы Арбениной. Фото: instagram.com/_diana_arbenina/

«Поздравляю ребят с днем рождения! Пусть будут самыми счастливыми», «О, Боже! Какие прекрасные фотографии! С именинниками вас, Диана Сергеевна!», «С днем рождения, Мартемки! Самое главное у вас уже есть — мудрая, талантливая, невероятная мама, а остальное приложится!» — высказались поклонники Дианы Арбениной.

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