«Смысл того, что создал Господь»: Диана Арбенина поделилась редким фото сына и дочери

Четвертого февраля детям-близнецам известной певицы Дианы Арбениной исполнилось по двенадцать лет.

В честь этого события звездная мама, которая предпочитает нечасто делиться снимками наследников в микроблоге, разместила фото именинников.

Артем и Марта смотрят в кадр, лучезарно улыбаясь. Кстати, у каждого из детей Дианы Арбениной есть свои странички в Instagram, адреса которых указала звездная мама в своей публикации.

«Доброе утро страна! Вот он — вектор движения жизни и смысл того, что создал Господь. 12 лет как 9 месяцев. Артем и Марта, продолжайте в том же духе», — написала Диана Арбенина под снимком сына и дочери.

«Поздравляю ребят с днем рождения! Пусть будут самыми счастливыми», «О, Боже! Какие прекрасные фотографии! С именинниками вас, Диана Сергеевна!», «С днем рождения, Мартемки! Самое главное у вас уже есть — мудрая, талантливая, невероятная мама, а остальное приложится!» — высказались поклонники Дианы Арбениной.

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