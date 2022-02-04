«Вектор движения жизни»: Диана Арбенина обнажила беременный живот на памятном снимке

Певица Диана Арбенина показала, как выглядела, когда ждала появления на свет детей-близнецов.

Известная вокалистка Диана Арбенина четвертого февраля отмечает важную для себя дату. Исполнилось двенадцать лет с того дня, как она впервые стала мамой.

В честь дня рождения детей-близнецов — сына Артема и дочери Марты — Диана Арбенина разместила в микроблоге архивное фото, на котором запечатлелась во время беременности.

Таким образом певица развенчала слухи о том, что ее наследники появились на свет от суррогатной матери. Живот на снимке Диана Арбенина обнажила, чтобы ни у кого не оставалось сомнений — он настоящий!

«Доброе утро, страна! Вот он — вектор движения жизни и смысл того, что создал Господь. 12 лет как 9 месяцев», — написала под фото Диана Арбенина.

«Самая шикарная фотография. Они еще там. И все мысли о них. А теперь они здесь. Всем на радость. С днем рождения Марту и Артема! Здоровья и счастья!», «Мамочка — космос», «Боги! Вот эта лучшая форма! Диана, с днем рождения детей!» — отреагировали на фото подписчики Дианы Арбениной.

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