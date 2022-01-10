«Всех с началом рабочей недели»: Диана Арбенина показала своих детей, радующихся освобождению от музыкальной школы

Известная певица Диана Арбенина держит в секрете от поклонников свою личную жизнь и крайне редко показывает детей-близнецов — сына Артема и дочь Марту.

Но в первый рабочий день года звезда сделала исключение. Диана Арбенина разместила в микроблоге видео, на котором запечатлела своих подросших чад утром в понедельник.

Артем и Марта одеты в шорты и футболки. Оба слегка взъерошены и, судя по всему, только что проснулись.

«Значит, так! Для вас новость: музыкальная школа не сегодня, не с понедельника, а с четверга», — объявила наследникам за кадром Диана Арбенина.

Дети бросились на колени и начали подобострастно благодарить Диану Арбенину за индульгенцию.

«Спасибо, мама, что ты нас освободила», — дуэтом произносят Артем и Марта.

Вокалистка в ответ расхохоталась.

«Главное, чтобы это не увидела ваш педагог», — сказала Диана Арбенина.

В комментариях к публикации вокалистка поздравила подписчиков с началом рабочего года.

«Доброе утро, страна! Всех с началом первой рабочей недели! Наконец-то! Ура!» — написала Диана Арбенина.

Напомним, дети Дианы Арбениной появились на свет в феврале 2010 года. Совсем скоро Артему и Марте исполнится по 12 лет.

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