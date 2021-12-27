«Мне вообще не вкатило»: Диана Арбенина раскритиковала певицу Анастасию на «Суперстар. Возвращение»

В минувшее воскресенье, 26 декабря, на НТВ состоялся финал и суперфинал второго сезона проекта «Суперстар. Возвращение».

Певица Анастасия представила на суд телезрителей и жюри номер, исполнив хит Любови Успенской «К единственному, нежному».

Самый взыскательный член жюри Сергей Соседов высоко оценил выступление Анастасии. А вот Диана Арбенина призналась, что испытывает совершенно противоположные чувства.

«Я так расстроилась, черт! Ну, потому что мне вообще не вкатило, — призналась Диана Арбенина. -Настя, вы мне так нравитесь. Но мне кажется, что играть в этой песне нельзя. Может, на меня давит оригинал. Потому что Успенская так поет, что у меня дрожат руки. Я так не люблю это чувствовать, что я хочу сейчас сказать. Так что я не буду ничего говорить, давайте оставим это на мой субъективный взгляд».

Диана Арбенина добавила, что неловко себя чувствует из-за того, что ей приходится ставить невысокую оценку Анастасии, чьей поклонницей она является.

«Я ждала вашего выступления. Мне кажется, вы намного тоньше, чем вы сейчас показали. Вот что. Я считаю, что это песня влюбленной женщины, а я ее здесь не услышала. Можете порвать меня на части, но я ставлю «единицу». У вас огромный потенциал, Настя. И я вам очень верю», — заключила Диана Арбенина.

Еще один член жюри Сергей Жуков добавил, что тоже не в восторге от подачи песни. Певица Анастасия расплакалась.

Низкие оценки судей не позволили ей выйти в суперфинал шоу «Суперстар. Возвращение».

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