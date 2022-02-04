«Раздражают такие, как Ксения Анатольевна»: Шнуров объяснил, почему выпустил клип о Собчак

Музыкант Сергей Шнуров в Instagram объяснил, почему выпустил ставший знаменитым клип «Шмарафон», который он посвятил светской львице Ксении Собчак.

«Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна. Типа, нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других. Типа, судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция». Сергей Шнуров

Как отметил Сергей Шнуров, Ксения Собчак считает, что ей все позволено. Он же показал ее саму. Ударил по ней ее же методами и оружием. По словам Шнурова, он всего лишь поговорил с Собчак на ее же языке. При этом Шнуров согласен, что подобные методы мерзки. Шнуров заметил, что он с Собчак оказался по разные стороны баррикад.

Ранее Сергей Шнуров выпустил клип, в котором обсмеял Собчак. В частности, он засомневался, что она родила сына от актера Максима Виторгана.

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