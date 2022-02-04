«Попала под кармический бумеранг»: Джигурда назвал причину скандала Собчак со Шнуровым

Актер высказался в адрес телеведущей в своем инстаграме.

Накануне Ксения Собчак и Сергей Шнуров вновь схлестнулись в Сети. Музыкант представил песню, в которой жестоко «прошелся» по телеведущей, вспомнив и ДТП, в которое Ксения попала под Сочи в прошлом году, и другие ситуации с участием блондинки.

Никита Джигурда считает, что все дело в карме. Об этом он заявил в своем инстаграме.

«Ксюша Собчак попала под кармический бумеранг со своим давним корешем Серегой Шнуровым, который (непонятно по каким причинам) предал свою бывшую подругу, перейдя грань черного пиара», — написал Джигурда.

Напомним, некоторое время назад Собчак записала скандальное интервью с Анастасией Волочковой – давней подругой Никиты. Тогда во время нахождения в доме балерины, Ксения позволила себе некоторые вольности, заглянув в спальню Анастасии.

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