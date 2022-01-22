«Можно бросить клич, поможем»: Алибасов-младший готов взять на себя заботу о Федосеевой-Шукшиной

Как отметил сын продюсера, он чует, что актрисе навешали на уши лапши по поводу дома престарелых.

Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что готов вызволить 83-летнюю актрису Лидию Федосееву-Шукшину из дома престарелых, куда ее определила дочь Ольга.

«Лечение папы обходится мне примерно в триста тысяч рублей в месяц, а Лиде надо меньше денег на лечение. Можно бросить клич, поможем. У Лидии много фанатов. Мой папа еще три года назад говорил, что Оля хочет отправить маму в дом престарелых. И вот это случилось. Оля хочет получить все наследство». Бари Алибасов-младший

Как отметил Алибасов-младший, его сердце чует, что Федосеевой-Шукшиной просто навешали лапши, якобы везут на обследование. «По факту ее отвезли умирать в дешевую клинику. Вот моя семья. Я хочу, чтобы у папы была комфортная старость. Даже в Калининграде мне сказал консилиум врачей, что папа дома будет больше счастлив, чем в любой больнице. Дома всегда лучше. Я просто организовал ему свой личный санаторий на дому. В будущем я хочу организовать им с Лидой одно помещение, чтобы они вместе были среди любящих людей. Но содержание двоих я не потяну. Не хочу окончательно втаптывать фамилию Шукшиных в грязь, вмешиваясь в эту историю. Хочется дать шанс семейству окончательно разобраться со своими делами. Папа до сих пор по-человечески любит Лиду. Она его близкий друг», — заявил сын Алибасова.

Ранее стало известно, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина угодила в тот же жом престарелых, где последнее время находился актер Леонид Куравлев. Дочь звезды Ольга заявила, что у нее нет времени ухаживать за пожилой мамой.

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