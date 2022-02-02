«Я захотела туда, где Леня Куравлев»: Лидия Федосеева-Шукшина сделала неоднозначное признание

Недавно актриса провела несколько дней в доме престарелых.

Последние полгода своей жизни Леонид Куравлев пробыл в доме престарелых. Оттуда его госпитализировали в Коммунарку в начале января, где диагностировали отмирание клеток мозга. 30 января актер умер в хосписе.

В том самом частном пансионате «Идиллия», где жил Куравлев, побывала и Лидия Федосеева-Шукшина. 83-летняя актриса провела там несколько дней и уже вернулась домой.

«Я сейчас дома. В пансионате была три дня. Мне очень там понравилось. Никто меня не отправлял. Сама туда попросилась. Знаю, что там был Куравлев. Я захотела туда, где был Леня Куравлев», — рассказала артистка на Первом канале.

больше по теме А где коллеги-артисты?: с Леонидом Куравлевым не приехали проститься почти никто из звезд В траурном зале были в основном журналисты и несколько поклонников.

Напомним, Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище 1 февраля.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.