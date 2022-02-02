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«Я захотела туда, где Леня Куравлев»: Лидия Федосеева-Шукшина сделала неоднозначное признание

Недавно актриса провела несколько дней в доме престарелых.

«Я захотела туда, где Леня Куравлев»: Лидия Федосеева-Шукшина сделала неоднозначное признание
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Global Look Press

Последние полгода своей жизни Леонид Куравлев пробыл в доме престарелых. Оттуда его госпитализировали в Коммунарку в начале января, где диагностировали отмирание клеток мозга. 30 января актер умер в хосписе.

В том самом частном пансионате «Идиллия», где жил Куравлев, побывала и Лидия Федосеева-Шукшина. 83-летняя актриса провела там несколько дней и уже вернулась домой.

Похороны Леонида Куравлева
Похороны Леонида Куравлева. Фото: Иван Макеев/КП

«Я сейчас дома. В пансионате была три дня. Мне очень там понравилось. Никто меня не отправлял. Сама туда попросилась. Знаю, что там был Куравлев. Я захотела туда, где был Леня Куравлев», — рассказала артистка на Первом канале.

Напомним, Леонида Куравлева похоронили  на Троекуровском кладбище 1 февраля.

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