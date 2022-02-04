«Ты подлец, ты мерзавец!»: Федосеева-Шукшина устроила истерику при виде сына Алибасова

Как отметила актриса, этот человек самый отвратительный, которых она знает.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале устроила истерику, когда увидела сына продюсера «На-На» Бари Алибасова-младшего.

Она первым делом показала ему фигу в камеру. Сама актриса находилась в этот момент дома. Чуть позже у нее началась самая настоящая истерика.

«Вон отсюда. Ты подлец, ты мерзавец! Самый отвратительный, которых я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин мизинца быть здесь». Лидия Федосеева-Шукшина

Ранее Бари Алибасов-младший говорил, что Лидию Федосееву-Шукшину надо спасать. Он считает, что дочь Ольга пристроила специально мать в дом престарелых, чтобы завладеть всем наследством.

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