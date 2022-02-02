Ходили слухи, что не хотел видеть наследницу: дочь Куравлева не появилась на похоронах отца

По одной из версий, Екатерина Куравлева приболела.

Дочь актера Леонида Куравлева Екатерина не появилась на похоронах отца в траурном зале Центральной клинической больницы на улице Тимошенко.

Перед смертью звезды советского экрана ходили слухи, что он не хотел видеть наследницу. Нянечка в доме престарелых говорила, когда Екатерина приходила к отцу, тот отворачивался и делал вид, что спит.

По основной версии, которую озвучили на похоронах, Екатерина приболела, поэтому ее и не было в зале. Заметим, что гроб с телом народного артиста РСФСР выносили в абсолютной тишине под молебен отпевавшего его священника. Аплодисментов не было. Возможно, об этом просил сам Леонид Куравлев перед смертью, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме А где коллеги-артисты?: с Леонидом Куравлевым не приехали проститься почти никто из звезд В траурном зале были в основном журналисты и несколько поклонников.

Напомним, что на момент смерти Леониду Куравлеву было 85 лет. Его похоронили около жены Нины Васильевны на Троекуровском кладбище.

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