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Ходили слухи, что не хотел видеть наследницу: дочь Куравлева не появилась на похоронах отца

По одной из версий, Екатерина Куравлева приболела.

Ходили слухи, что не хотел видеть наследницу: дочь Куравлева не появилась на похоронах отца
Леонид Куравлев. Фото: Globallookpress.com

Дочь актера Леонида Куравлева Екатерина не появилась на похоронах отца в траурном зале Центральной клинической больницы на улице Тимошенко.

Леонид Куравлев
Леонид Куравлев. Фото: Globallookpress.com

Перед смертью звезды советского экрана ходили слухи, что он не хотел видеть наследницу. Нянечка в доме престарелых говорила, когда Екатерина приходила к отцу, тот отворачивался и делал вид, что спит.

По основной версии, которую озвучили на похоронах, Екатерина приболела, поэтому ее и не было в зале. Заметим, что гроб с телом народного артиста РСФСР выносили в абсолютной тишине под молебен отпевавшего его священника. Аплодисментов не было. Возможно, об этом просил сам Леонид Куравлев перед смертью, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что на момент смерти Леониду Куравлеву было 85 лет. Его похоронили около жены Нины Васильевны на Троекуровском кладбище.

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