«На звонки никто не отвечал»: Сафронов объяснил, почему звезды не пришли проститься с Куравлевым

Художник Никас Сафронов объяснил, почему многие звезды не пришли на прощание с актером Леонидом Куравлевым. По его мнению, не было точной информации о времени и месте похорон.
«Я пытался дозвониться до родственников Леонида Вячеславовича, чтобы уточнить информацию, но не смог: на мои звонки никто не отвечал. Думаю, что не только я, многие оказались в такой же ситуации».
По словам Никаса Сафронова, сейчас полным ходом идет пятая волна коронавируса. Все коллеги и друзья Леонида Куравлева — люди в возрасте. Им не рекомендовано посещать места скопления людей, чтобы не подхватить «омикрон».
Напомним, что Леонид Куравлев был похоронен на Троекуровском кладбище рядом со своей женой. При этом на прощании не было замечено его коллег-актеров, сообщает «Собеседник».
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