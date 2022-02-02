Как выбрать модную джинсовую одежду
Видео
Лев Лещенко – первый джентльмен советской эстрады
Видео

«На звонки никто не отвечал»: Сафронов объяснил, почему звезды не пришли проститься с Куравлевым

По словам художника, не было точной информации о времени и месте похорон.

«На звонки никто не отвечал»: Сафронов объяснил, почему звезды не пришли проститься с Куравлевым
Никас Сафронов и Леонид Куравлев. Фото: Globallookpress.com

Художник Никас Сафронов объяснил, почему многие звезды не пришли на прощание с актером Леонидом Куравлевым. По его мнению, не было точной информации о времени и месте похорон.

Леонид Куравлев
Леонид Куравлев. Фото: Globallookpress.com

«Я пытался дозвониться до родственников Леонида Вячеславовича, чтобы уточнить информацию, но не смог: на мои звонки никто не отвечал. Думаю, что не только я, многие оказались в такой же ситуации».

Никас Сафронов

По словам Никаса Сафронова, сейчас полным ходом идет пятая волна коронавируса. Все коллеги и друзья Леонида Куравлева — люди в возрасте. Им не рекомендовано посещать места скопления людей, чтобы не подхватить «омикрон».

Напомним, что Леонид Куравлев был похоронен на Троекуровском кладбище рядом со своей женой. При этом на прощании не было замечено его коллег-актеров, сообщает «Собеседник».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Леонид КуравлёвЛеонид Куравлев последние новостиНикас СафроновНикас Сафронов последние новостиТроекуровское кладбище