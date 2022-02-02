«На звонки никто не отвечал»: Сафронов объяснил, почему звезды не пришли проститься с Куравлевым

По словам художника, не было точной информации о времени и месте похорон.

Художник Никас Сафронов объяснил, почему многие звезды не пришли на прощание с актером Леонидом Куравлевым. По его мнению, не было точной информации о времени и месте похорон.

«Я пытался дозвониться до родственников Леонида Вячеславовича, чтобы уточнить информацию, но не смог: на мои звонки никто не отвечал. Думаю, что не только я, многие оказались в такой же ситуации». Никас Сафронов

По словам Никаса Сафронова, сейчас полным ходом идет пятая волна коронавируса. Все коллеги и друзья Леонида Куравлева — люди в возрасте. Им не рекомендовано посещать места скопления людей, чтобы не подхватить «омикрон».

больше по теме А где коллеги-артисты?: с Леонидом Куравлевым не приехали проститься почти никто из звезд В траурном зале были в основном журналисты и несколько поклонников.

Напомним, что Леонид Куравлев был похоронен на Троекуровском кладбище рядом со своей женой. При этом на прощании не было замечено его коллег-актеров, сообщает «Собеседник».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.