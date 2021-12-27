Скрыла изъяны: Федорова в белом платье на запах с мерцающим эффектом появилась на публике

Оксана Федорова в свое время победила в конкурсе «Мисс Вселенная». Она не долго носила корону, но обрела огромную армию поклонников. И даже спустя почти 20 лет Оксана появляется на светских раутах, премия и гала-ужинах.

Многие отмечают, что она очень молодо выглядит и может дать фору моделям. Недавно брюнетка отпраздновала свое 44-летие. Она устроила вечеринку, чтобы повеселиться с друзьями.

Обычно Федорова облачается в женственные образы. Она не скрывает, что следит за фигурой. Порой телеведущая выбирает брючные костюмы или бальные образы. А вот накануне она отправилась на светский раут.

Брюнетка поднялась на сцену, когда речь зашла о ее фонде. Оксана предстала в белом платье на запах с пайетками. Наряд с эффектом мерцания дополнили лодочки на шпильке.

Наряд с открытой спиной подчеркнул ее стройные ноги и скрыл изъяны, область живота. Такие наряды ранее Эвелина Хромченко советовала носить женщинам с формами. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами.

«Красота спасет мир!», «Выглядите превосходно», «Какое роскошное платье», «Ну вы само очарование», «Выглядите волшебно», «Как мне нравится ваш образ», «Оксана, вот это ножки», «В таком и Новый год можно встретить», «Животик скрываете? Очень элегантно», — прокомментировали пост подписчики.

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