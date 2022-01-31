Всегда на стиле: 39-летняя Брежнева в леопардовой юбке грациозно прокатилась на велосипеде

Певица похвасталась не только женственным образом, но и естественной красотой без макияжа.

Вера Брежнева уже давно строит сольную карьеру. Она одно время выступала с группой «ВИА Гра». Но теперь певица собирает полные залы поклонников, регулярно гастролирует и при этом успевает уделять время родным.

Не так давно она провела отпуск на Мальдивах. Артистка позвала с собой старшую дочку, сестер и подруг, устроив девичник. Это был редкий случай, когда она отдыхала без мужа Константина Меладзе.

И хоть Брежнева уже находится в Москве и активно готовится к новым выступлениям, она продолжает публиковать кадры из поездки. На этот раз певица показала, как в черном боди с разрезом и леопардовой юбке каталась на велосипеде.

Вьетнамки и панамка дополняли ее просто женственный лук. С ней была подруга — дизайнер Катя Сильченко, которую она 31 января поздравила с днем рождения.

Примечательно, что Вера без стеснения позировала без макияжа. Она показала красоту стройной фигуры. Певица даже не стала укладывать волосы. Наряд подчеркнул ее изящные щиколотки.

Поклонники одарили звезду комплиментами. «До чего красивая», «Вы прям дива», «Панамка такая крутая», «Хищница», «У вас идеальный образ», «Блондинка — хороша», «Какой ракурс», «Ну просто прелесть», «Верочка, какая вы тут стильная», «Без макияжа особенно прекрасная», «Юбка прям добавила изюминку», «Смотритесь бесподобно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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