С акцентом на щиколотки: Федорова в черном платье-футляре с открытыми плечами предстала на публике

Победительница конкурсов красоты появилась на открытии арт-пространства. Она выбрала элегантный образ для такого случая.

Оксана Федорова является одной из самых известных персон в стране. Она в свое время стала обладательницей титула «Мисс Вселенная».

Примечательно, что с короной Оксана ходила не долго, но поклонники даже спустя годы восхищаются ее красотой. Она успела стать женой и мамой. Теперь телеведущая все чаще организовывает светские рауты и участвует в праздничных концертах.

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В свои 44 года Федорова обладает стройной фигурой. Зачастую она носит брючные костюмы и вечерние платья. Светская львица предпочитает выглядеть женственно и сдержанно.

Накануне она посетила новое арт-пространство, которое открыли в Москве. Для появления на публике Оксана облачилась в черное силуэтное платье-футляр с рюшами и открытыми плечами. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. Туфли-лодочки дополнили ее образ.

Федорова с удовольствием фотографировалась. Она получила массу комплиментов. Поклонники тоже восхитились тем, как выглядит победительница конкурсов красоты. «Оксана, как ты только все успеваешь», «Платье шикарное, вам очень идет», «Сколько красоты», «Слов нет», «До чего красивые щиколотки», «Да, вы просто элегантная леди», — прокомментировали пост подписчики.

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