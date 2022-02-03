Хайди Клум появилась в платье-бюстье Moschino с умилительным принтом на съемках телешоу

Хайди Клум уже давно стала знаменита на весь мир. Не так давно она доказала, что и после 40 можно найти свое счастье. Немецкая модель счастлива в браке с гитаристом известной группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, который младше ее на 16 лет.

Более того, она продолжает сниматься в разных проектах и появляться на красных дорожках. В свои 48 лет звезда обладает точеной фигурой.

Клум является бессменной ведущей телешоу «Топ-модель по-немецки». Примечательно, что каждый раз она удивляет публику своими образами.

На этот раз модель появилась на съемках в силуэтом платье-бюстье Moschino с умилительным принтом в виде нарисованных животных. Лук создал креативный директор бренда Джереми Скотт. Благодаря фантазии творца вверх платья с корсетом, повторяющий форму заячьих ушей.

Поклонники признались, что не видели столь милого платья. При этом оно идеально сидело на фигуре Хайди. Туфли на платформе розового цвета дополнили образ и вытянули силуэт. Коллеги и друзья осыпали ее комплиментами. Отметим, что такое платье подойдет для пасхальной вечеринки и даже красной дорожки знаменитого бала The Met Gala.

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