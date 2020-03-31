Шейк без макияжа заметили на прогулке с экс-бойфрендом Хайди Клум

Ирина Шейк почти год назад рассталась с Брэдли Купером. Модель переехала жить в Нью-Йорк вместе с дочкой Леей. Вслед за ней актер покинул свои апартаменты в Лос-Анджелесе, чтобы быть рядом с наследницей. Долгое время девушка хранила молчание, но недавно подтвердила, что больше не является подругой голливудского актера. Она намекнула, что мужчина не справился с ее сильным характером.

После Недели высокой моды Шейк вернулась домой. Она обычно каждый день появлялась на улице, но в связи с пандемией коронавируса в США был введен карантин. Без необходимости дома покидать было запрещено. Несколько недель модель не появлялась в публичных местах, а накануне ее засняли папарацци. Она прогуливалась по городу в джинсах скинни, белой футболке и мягком пальто бирюзового цвета. Голову девушки украшала шапка-хулиганка.

Ирина предпочла не краситься. На ее лице была медицинская маска. Компанию модели составил экс-бойфренд Хайди Клум — арт-дилер Вито Шнабель. Пара нарушила все правила карантина: они сняли защитные маски и не сохраняли дистанцию. По правилам, установленным сейчас в городе, ходить рядом могут только люди, живущие вместе. Это подогрело слухи о новом романе русской модели.

Пока сама Шейк никаких заявлений о новой связи не делала. Модель является одной из самых закрытых персон в мире шоу-бизнеса, поэтому не говорит о личной жизни. Так, дочке Лее в марте исполнилось три года, но даже снимки с наследницей она публиковать не стала. Девушка предпочитает ограждать свою семью от лишнего внимания.