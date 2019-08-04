Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца

Накануне невеста покаталась с женихом и своими четырьмя детьми от предыдущих браков на знаменитой яхте Cristina O.

6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих. Но, как известно, все тайное рано или поздно становится явным.

Нынче уже не секрет, что влюбленные официально зарегистрировали отношения еще 22 февраля, отметив это радостное событие романтическим ужином. Кстати, именно в этот день, но год назад, у них и закрутился роман.

Теперь Хайди и Том решили поделиться своим радостным событием с родными и друзьями, чтобы в их присутствии сказать друг другу «Да».

Накануне звездная пара вместе с друзьями, а также детьми Хайди — 15-летней Элен, 14-летним Генри, 12-летним Йоханом и 9-летней Лу, начали отмечать предстоящее публичное торжество вечеринкой на борту яхты Cristina O, которая курсировала вдоль острова Капри. Кстати, эта яхта знаменита тем, что здесь играли свои свадьбы Грейс Келли и князь Ренье, и Жаклин Кеннеди и Аристотель Онассис.

После морской прогулки компания продолжила веселье на берегу в ресторане Riccio. Брачующиеся прилюдно целовались и танцевали.

И, наконец, состоялась публичной свадебная церемония Хайди и Тома, которая состоялась на той же яхте Cristina O. Жених был в строгом белом костюме, а на невесте было роскошное белое платье.

Напомним, Хайди Клум до этого брака уже успела побывать замужем за стилистом-парикмахером Риком Пипино и музыкантом Силом, от которых родила четверых детей. Том Каулитц тоже не первый раз «замужем», его первой супругой была модель Риа Зоммерфельд.