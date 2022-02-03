«Неповторимая, прекрасная»: Меладзе с нежностью поздравил Брежневу с юбилеем

Вера Брежнева давно стала одной из самых популярных певиц. Она славится не только своим вокалом, но и привлекательной внешностью. При этом артистка не скрывает, что в школьные годы выглядела иначе.

На сцене она зачастую блистает в роскошных костюмах или платьях. В обычной жизни певица ценит комфорт и удобство. Ее главной поддержкой является уже шесть лет Константин Меладзе.

Композитор редко выходит в свет с женой. Но они вместе ездят в путешествия. Также Меладзе регулярно пишет новые хиты для своей избранницы. 3 февраля Брежнева отмечает свой день рождения. И муж поздравил ее с самого утра. В соцсети появилось сообщение, написанное с нежностью.

«Сегодня свой день рождения отмечает неповторимая, прекрасная, удивительная, любимая Вера Брежнева! И для всех нас это большой праздник! Карьера Веры Брежневой началась в группе «ВИА Гра», и первое ее появление в клипе «Не оставляй меня, любимый» сразу же покорило миллионы сердец, а сейчас Вера успешная сольная исполнительница, актриса, телеведущая и основательница собственного косметического бренда VERA! Все, кто знают Веру, восхищены ее трудолюбием и работоспособностью, умением вдохновлять и поддерживать окружающих. А самое главное, знают, какое у нее большое и любящее сердце. Желаем Вере здоровья, счастья, вдохновения, положительных эмоций и энергии, чтобы продолжать сиять для всех. С днем рождения, Вера! С любовью, семья Meladze Music», — гласит надпись.

Поклонники восхитились тем, какая гармония царит в семье. Многие уверены, что в юбилей Вера получит не только подарки, но и много внимания близких. Напомним, что от прошлых отношений у нее есть дочки Соня и Сара. Она мечтает подарить и мужу наследников.

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