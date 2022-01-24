Редкий кадр: Брежнева в черном платье-майке запечатлелась на яхте с Меладзе и детьми

Певица показала ораву малышей, которые отдыхали с ними на курорте. Среди них была ее дочка Соня, а также племянники и племянницы.

Вера Брежнева является одной из самых успешных исполнительниц в России. Она регулярно ездит на гастроли и выпускает новые песни. Артистка при этом успевает посвящать время семье. Она счастлива в браке с Константином Меладзе.

Обычно они редко появляются на публике вместе. У них нет общих детей, но певица признавалась, что мечтает родить ребенка композитору. От прошлых отношений у нее есть дочки Соня и Сара. У Меладзе есть 21-летняя дочка Алина, 17-летняя дочка Лия и 16-летний сын Валерий.

Примечательно, что не так давно Брежнева отдохнула на Мальдивах. Там она была с сестрами, старшей дочкой и подругами. Певица устроила девичник. Но обычно она отдыхает с родными.

В соцсети артистка поделилась кадрами, на которых катается на яхте. Они были сделаны в прошлом году. Вера тогда отметилась в белом романтичном платье с рюшами.

Она веселилась с сестрой. На еще одном фото звезда уже предстала в черном платье-майке. Она сидела на палубе с Меладзе и целой оравой детей.

Среди малышей была ее дочка Сара, которой 11 лет. А вот остальные дети не показали свои лица. Но певица дала понять, что это, по всей видимости, ее племянники и племянницы.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что они с мужем гармонично смотрятся вместе. «Такие классные», «Костя расцвел с тобой», «Сколько детей», «Вот это кадры», «Какие вы счастливые», «Просто красота», «Люблю наблюдать за вашей семьей», «Радуете нас такой идиллией», «Какие все хорошенькие», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.