«Вот это преображение»: Брежнева показала, как изменилась ее внешность за последние 20 лет

Певица поделилась архивным снимком, впечатлив поклонников. В 11 классе она выглядела совершенно не так, как накануне 40-летия.

Вера Брежнева является известной певицей. Она не скрывает, что любит выступать на сцене и радовать поклонников своими яркими образами. Раньше артистка была частью группы «ВИА Гра». Тогда она и стала известной на всю страну. Ее можно увидеть в вечерних платьях и женственных костюмах.

Теперь блондинка готовится отпраздновать свое 40-летие. Она признается, что не боится такой цифры. Звезда может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

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Примечательно, что Вера опубликовала фото, которое было сделано в старших классах. Поклонники удивились тому, что ее сложно узнать. Тогда артистка была с короткой стрижкой и носила очки.

Примечательно, что у нее и брови были тоньше. Со временем певица убрала и родинку, которая была возле ее губ. Брежнева поделилась видео, которое было снято недавно. Поклонники признались, что она спустя годы только похорошела.

«Какая вы тут необычная», «Прям превращение гадкого утенка в лебедя», «Вера, ну вы раскрылись», «Что за чудесная девушка», «Вы показали, как возраст красит женщину», «Ну в школе вы были такой смешной!», «С короткими волосами, еще с рыжим оттенком, я бы вас не узнала», «Вот это преображение», «Неземная красота! Вы не перестаете удивлять», — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что она счастлива в браке с Константином Меладзе и мечтает подарить ему детей. От прошлых отношений у нее есть дочки Соня и Сара.

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