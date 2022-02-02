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«Вот это преображение»: Брежнева показала, как изменилась ее внешность за последние 20 лет

Певица поделилась архивным снимком, впечатлив поклонников. В 11 классе она выглядела совершенно не так, как накануне 40-летия.

«Вот это преображение»: Брежнева показала, как изменилась ее внешность за последние 20 лет
Вера Брежнева. Фото: Globallookpress.com

Вера Брежнева является известной певицей. Она не скрывает, что любит выступать на сцене и радовать поклонников своими яркими образами. Раньше артистка была частью группы «ВИА Гра». Тогда она и стала известной на всю страну. Ее можно увидеть в вечерних платьях и женственных костюмах. 

Теперь блондинка готовится отпраздновать свое 40-летие. Она признается, что не боится такой цифры. Звезда может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Примечательно, что Вера опубликовала фото, которое было сделано в старших классах. Поклонники удивились тому, что ее сложно узнать. Тогда артистка была с короткой стрижкой и носила очки.

Примечательно, что у нее и брови были тоньше. Со временем певица убрала и родинку, которая была возле ее губ. Брежнева поделилась видео, которое было снято недавно. Поклонники признались, что она спустя годы только похорошела.

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

«Какая вы тут необычная», «Прям превращение гадкого утенка в лебедя», «Вера, ну вы раскрылись», «Что за чудесная девушка», «Вы показали, как возраст красит женщину», «Ну в школе вы были такой смешной!», «С короткими волосами, еще с рыжим оттенком, я бы вас не узнала», «Вот это преображение», «Неземная красота! Вы не перестаете удивлять», — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что она счастлива в браке с Константином Меладзе и мечтает подарить ему детей. От прошлых отношений у нее есть дочки Соня и Сара.

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

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