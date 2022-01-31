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«Годы делают свое дело»: Никоненко прокомментировал смерть Мережко и Куравлева

Актер считает, что в 85 лет не стоит ждать чуда от природы.

«Годы делают свое дело»: Никоненко прокомментировал смерть Мережко и Куравлева
Сергей Никоненко. Фото: Global Look Press

30 января, в один день и практически в одном возрасте умерли две глыбы советского и российского кинематографа: актер Леонид Куравлев (в 85 лет) и драматург и режиссер Виктор Мережко (в 84 года).

Оба перед смертью попали в больницы с пневмонией и многие надеялись, что их спасут.

Виктор Мережко. Фото: Global Look Press

Актер Сергей Никоненко когда-то плотно работал с Виктором Мережко, но не видел его уже два года. А теперь и не увидит живым вовсе.

«Встречались года два назад. А с Куравлевым не виделся лет пять. И дело тут даже не в пандемии. Виктору Ивановичу и Леониду Вячеславовичу по 85 лет — преклонный возраст. Врачи сейчас все на пандемию валят, но годы делают свое дело… Очень жаль обоих…» — сказал МК Никоненко.

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