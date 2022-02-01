«Обманывал, говорил, чтобы не приезжали»: дочь Мережко рассказала, как уходил из жизни ее отец

По словам Марии, в конце жизни папа ее уже не узнавал.

Дочь сценариста Виктора Мережко Мария в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала, как уходил из жизни ее отец.

«Он жил в последнее время в Санкт-Петербурге. В Москве был наездами. Сын Ваня к нему часто приезжал. В середине декабря папа стал покашливать. Он позвонил и сказал, что разговаривал с Сашей Збруевым и смеялся над болезнью. Мы с братом стали долбать, чтобы он показался врачам. Он стал обманывать нас. Говорил, чтобы не приезжали к нему. Прикрывался, что у него гости». Мария Мережко

Как отметила Мария Мережко, они с братом поняли, что «пахнет жареным». «Ваня стал насильно к нему приезжать. Брат сказал, что отец слабый. Потащил его к друзьям-врачам на КТ. У него было 95 процентов поражения легких. Его повезли в Питере в лучшее отделение в больницу. А потом у него нога заболела. Приняли решение оперировать ногу. После операции состояние стало ухудшаться. Меня он не узнавал. Стал задыхаться и все», — заявила Мария Мережко.

Напомним, что Виктор Мережко ушел из жизни умер в возрасте 84 лет. Его похоронят 3 февраля на Троекуровском кладбище.

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