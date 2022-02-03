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Сын и дочь не могли говорить: убитые горем дети Виктора Мережко молча сидели у гроба отца

Иван и Мария очень сильно переживают из-за смерти родителя.

Сын и дочь не могли говорить: убитые горем дети Виктора Мережко молча сидели у гроба отца
Виктор Мережко. Фото: Globallookpress.com

Дочь Мария и сын Иван кинорежиссера и сценариста Виктора Мережко молча сидели у гроба своего отца на траурной церемонии в Доме кино, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

Родные Виктора Мережко
Родные Виктора Мережко. Фото: Ольга Храбрых

В какой-то момент к ним на сцену поднялся писатель Аркадий Инин. Он обнял родных Виктора Мережко. Затем драматург подошел к гробу своего близкого товарища и заплакал.

Аркадий Инин
Аркадий Инин. Фото: Ольга Храбрых

«Это были родные для меня люди. Я хорошо знал его жену Тамарочку. Будто кусок сердца оторвали».

Аркадий Инин

Напомним, что Виктор Мережко ушел из жизни в возрасте 84 лет. Причиной смерти стали последствия от перенесенного коронавируса. Режиссер будет похоронен около жены на Троекуровском кладбище.

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Аркадий ИнинВиктор МережкоМария МережкоТроекуровское кладбищеУмер Виктор Мережко