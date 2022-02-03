Море венков и цветов: гроб с телом Виктора Мережко поставили на сцене Дома кино

Гроб с телом сценариста Виктора Мережко буквально утонул в венках и цветах на сцене Дома кино, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.
Одним из первых на сцену поднялся известный актер Евгений Герасимов, который сказал теплые слова о своем друге.
«Его картины можно было всегда отличить даже по словам. Его фильмы «Полеты во сне и наяву», «Родня» можно смотреть бесконечно. У него не было проходных картин. Мой первый фильм был снят по его сценарию. Еще днем в день его ухода я хотел позвонить. Думал встретиться. Твои картины останутся в памяти друзей навсегда. Это был очень цельный человек, верный своему делу, жене и детям. Добрый, искренний. И он всегда проявлял себя как настоящий мужчина».
Напомним, что Виктор Мережко ушел из жизни в возрасте 84 лет. Причиной смерти стали последствия от перенесенного коронавируса. Режиссер будет похоронен около жены на Троекуровском кладбище.
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