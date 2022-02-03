Отошел в сторону: почему Певцов не стал претендовать на должность худрука «Ленкома»

Актер считает, что в его любимом театре идет самая настоящая «междоусобица».

Актер Дмитрий Певцов отказался от идеи получить должность худрука «Ленкома». Поговаривают, что не так давно он посетил Департамент культуры Москвы, где объявил, что готов принять на себя обязанности худрука театра. Через какое-то время актер отказался от подобной идеи.

Как отмечал Певцов, после смерти Марка Захарова в «Ленкоме» «началось что-то неправильное». Он уверял, что пытался бороться, однако быстро понял, что все его попытки приведут только к расколу труппы и коллектива.

Между тем в театре считают, что Песков поступил правильно, что не стал претендовать на должность худрука. Не известно, как бы на это отреагировали не менее амбициозные коллеги: Александр Лазарев, Андрей Соколов, Сергей Степанченко, Виктор Раков, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в театре «Ленком» идет борьба за власть между директором Марком Варшавером и дочерью Марка Захарова Александрой. Стороны обвиняют друг друга во всех смертных грехах.

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