«Насколько она жуткая, эта Захарова»: Варшавер высказался о личности дочери худрука

Директор театра «Ленком» с расширенными полномочиями Марк Варшавер заявил, что актриса Александра Захарова занимается самопиаром, когда обвиняет его в нарушениях про госзакупках.

«Это наветы. Ситуация, когда, как говорится, оскорбили при всех, а извиняться будут наедине. Сейчас нам все звонят и понимают, насколько она жуткая, эта Захарова. Она говорит такие гадости, но все – вымысел». Марк Варшавер

По словам Марка Варшавера, «Ленком» он вовсе не приватизировал, как говорит Александра Захарова. Директору обидно, что дочь Марка Захарова носит великую фамилию, но откровенно порочит честь своего отца. Как сказала Варшавер, «Ленком» сейчас на подъеме. Молодые актеры получают главные роли, сообщает МК.ru.

Ранее Александра Захарова дала скандальное интервью журналисту Андрею Караулову. Она обвинила Марка Варшавера в развале легендарного «Ленкома».

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