«Хочу увидеть договоры»: Захарова пояснила свою позицию с авторскими правами на спектакли отца

По словам актрисы, два исковых заявления по этому делу находятся в Мещанском и Тверском суде.

Актриса Александра Захарова пояснила позицию относительно авторских прав на спектакли «Ленкома» своего отца покойного худрука Марка Захарова. Она считает, что договоры должны принадлежать ей и не «посторонним людям».

Как отметила Александра Захарова, права на постановки попали в руки бизнесмена Валерия Янкловича. В связи с этим она написала два исковых заявления. Одно находится в Мещанском суде столицы, второе — в Тверском.

«В этих исках только одно требование: увидеть своими глазами договоры, заключенные отцом и этими людьми». Александра Захарова

Ранее директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер рассказывал о договорах на спектакли. По его словам, Янклович уже 17 лет оплачивает все спектакли. Марк Захаров при жизни подписывал договоры с продюсерами напрямую. Согласно договорам, режиссер не может ни на что претендовать, сообщает «Комсомольская правда».

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