«Дайте нам работать»: артисты «Ленкома» обратились к Александру Бастрыкину

С тех пор как умер Марк Захаров, а его место в «Ленкоме» занял Марк Варшавер, в театре неспокойно. Негласная война между нынешним худруком и единственной дочкой Захарова – Александрой Марковной не угасает.

Накануне Нового года Александра Захарова дала интервью журналисту Андрею Караулову, которое появилось на его YouTube-канале. Говорили о непрозрачности методов управления театром и возможных офшорах. После журналист отправил письмо в Следственный комитет, а его глава Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Следователи нагрянули в «Ленком» после праздников.

По информации, которая имеется в распоряжении «Комсомольской правды», нарушений не нашли.

А тем временем, труппа от таких проверок, косвенно инициированных актрисой театра, уже устала. Именно поэтому 78 артистов (а это примерно 70% труппы) подписали письмо на имя Александра Бастрыкина.

«То, что Саша (Захарова) творит, — за гранью добра и зла. Если раньше (при Марке Захарове) актеры ее побаивались, то сейчас ее осуждают. Вы даже не представляете, какая атмосфера в театре из-за этих проверок. Мы собрали творческий совет директора театра и написали обращении к Бастрыкину, в котором попросили: дайте нам работать, не мешайте коллективу», — цитирует издание народную артистку РФ Татьяну Кравченко.

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