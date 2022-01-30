«Уходят такие «последние из могикан»: Варшавер высказался о смерти Куравлева

30 января после скандальной истории с домом престарелых умер блистательный советский актер Леонид Куравлев. Народному артисту было 85 лет.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер узнал печальную новость от журналистов Teleprogramma.pro.

«Это трагедия большая… Я знаю, что он очень болел. Ну вот, видите, уходят такие «последние из могикан», такие актеры… Конечно, это большая трагедия для российской культуры, кино, театра, и вообще, это беда большая. Но уходят один за другим, и мы очень-очень переживаем…» — поделился Марк Борисович с нашим изданием. «Такой актерище был громадный, создавший такое количество невероятных образов в кинематографе да и в театре. Невосполнимая потеря, потому что, как я сказал, таких актеров уже остается считанные, к сожалению, единицы. Что тут еще можно говорить, когда обратно не вернуть?»

Варшавер подчеркнул, что о достоинствах Куравлева можно говорить часами. По его словам, теперь остается только смотреть картины ушедшего артиста и восхищаться его дарованием.

Напомним, свои последние дни Леонид Вячеславович провел в московском хосписе имени Миллионщиковой, куда его отправили после лечения от пневмонии. У 85-летнего актера также диагностировали деменцию.

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