«Совершенно несуразные высказывания»: Ширвиндт раскритиковал директора агентства недвижимости

Как отметил телеведущий, он в шоке от размещенной информации на билбордах.

Телеведущий Михаил Ширвиндт в Instagram раскритиковал директора московского агентства недвижимости Ирину Волину. Он часто ездит по Новорижскому шоссе и в шоке от афоризмов «милой барышни», размещенных на билбордах.

«У меня создается впечатление, что заказ был сделан какой-то иностранной компанией, которая придумывает афоризм на иностранном языке. Потом через гугл-переводчик это переводят, и получаются вот такие, на мой взгляд, совершенно несуразные высказывания». Михаил Ширвиндт

Как отметил Михаил Ширвиндт, может он и далек от высот мироощущения данной барышни, но ему интересно знать мнение пользователей. Помогают ли такие высказывания кому-то из его подписчиков.

Напомним, что Михаил Ширвиндт — сын актера и режиссера Александра Ширвиндта. Он популярный в России видеоблогер.

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