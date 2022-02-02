«Очень симпатичный»: Лариса Долина в двубортном жакете цвета металлик встретилась с Егором Шипом

Артистка не только похвалила молодого исполнителя, но и дала ему автограф. Более того, звезда готова с ним поработать.

Лариса Долина является известной певицей. Ее не раз называли одной из лучших джазовых исполнительниц в России. Уже не первый год она преподает в вузе, где тесно общается с молодежью.

Но после того, как она подвергла критике вокал Вали Карнавал на шоу Максима Галкина, некоторые молодые артисты не рискуют встречаться со звездой. Однако она участвует в новом проекте «Битва поколений», где уже успела познакомиться с юными дарованиями.

Примечательно, что на съемках Лариса Александровна появляется в новых образах. На днях она отметилась в наряде с клетчатым жакетом. Теперь певица предстала в костюме цвета металлик.

Двубортный жакет скрыл изъяны фигуры. На шоу она встретила молодого исполнителя Егора Шипа. Ему всего 19 лет, но он уже выпустил несколько песен и даже стал артистом Black Star. Долина осталась в восторге от певца.

«Познакомилась с Егором. Очень симпатичный, обаятельный, умненький и хорошо говорящий, что является большой редкостью среди молодой поросли. Рада, что предложил сфотографироваться, выложил наше совместное фото и написал очень искренний и тёплый комментарий. С радостью соглашусь на совместный фит! Почему нет?» — написала она.

Поклонники пришли в восторг от такой новости. Многие также одарили комплиментами 66-летнюю артистку. «Божечки, как это мило», «Хотим фит, с двумя легендами», «Какая вы стильная», «Выглядите бесподобно», «Это лучшая новость», «Какая вы роскошная», «Очаровательный блондин», — прокомментировали пост подписчики.

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