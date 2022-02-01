Яркая и стройная: 66-летняя Долина в изумрудных брюках клеш и жакете в клетку предстала в шоу

Певица стала членом жюри в шоу «Битва поколений». Она столкнулась с такими артистами, как Зиверт, Мия Бойко, Дава и другими исполнителями.

Лариса Долина является одной из самых известных исполнительниц в России. Она дает гастроли не только на родине, но в других странах. Более того, уже несколько лет певица преподает в вузе.

За последний год она заметно преобразилась. Артистка похудела больше чем на 20 килограммов. Она сразу сменила гардероб. По словам самой звезды, ее дочка Ангелина стала ее стилистом. Теперь в ее образах появилось больше ярких красок.

После новогодних каникул, которые Долина провела с родными в Кисловодске, она уже вернулась к работе. На этот раз певица поделилась кадрами со съемок нового шоу «Битва поколений». Она стала членом жюри вместе с Дианой Арбениной, Евой Польной и Виктором Дробышем. Также в креслах жюри сидят молодые исполнители: Дава, Мия Бойко и Зиверт.

В студии 66-летняя Лариса Александровна появилась в изумрудном костюме. Брюки клеш визуально вытянули силуэт. Образ также дополнил клетчатый жакет. Она завила локоны и сделала макияж с акцентом на глаза. Артистка не только оценивала участников, но и беседовала с коллегами.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Тем более, что Арбенина предстала в шелковом костюме-пижаме, а Зиверт в нюдовом платье. Многие осыпали звезду комплиментами. «Какая вы модная», «Как стать такой стройной и красивой?», «Прекрасный образ! Стильно, модно, и вам очень идет», «Лариса Александровна, вы всегда так потрясающе выглядите», «Какой потрясающий лук», — прокомментировали пост подписчики.

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