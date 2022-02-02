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Стиль – в деталях: Пугачева в меховой чалме и митенках с бусинами прошлась по магазинам

Алла Пугачева выбрала образ в своем любимом черном цвете.

Стиль – в деталях: Пугачева в меховой чалме и митенках с бусинами прошлась по магазинам
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey/

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор», рассказывая о тренде на оранжевый цвет, заметила, что экстравагантности можно добиваться не только за счет одежды. Отличным подспорьем в этом деле могут стать аксессуары.

Алла Пугачева так и поступила, когда отправилась на шопинг в своем любимом черном цвете. Народная артистка поставила в нем яркие акценты, за счет чего оживила и сделала привлекательным.

Певица примерила меховую чалму леопардовой расцветки, митенки с бусинами и длинные бусы. Не забыла звезда и про такую деталь гардероба, как имиджевые очки, которые украшала крупная цепь из золотистого металла.

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_/

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