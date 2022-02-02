Стиль – в деталях: Пугачева в меховой чалме и митенках с бусинами прошлась по магазинам

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор», рассказывая о тренде на оранжевый цвет, заметила, что экстравагантности можно добиваться не только за счет одежды. Отличным подспорьем в этом деле могут стать аксессуары.

Алла Пугачева так и поступила, когда отправилась на шопинг в своем любимом черном цвете. Народная артистка поставила в нем яркие акценты, за счет чего оживила и сделала привлекательным.

Певица примерила меховую чалму леопардовой расцветки, митенки с бусинами и длинные бусы. Не забыла звезда и про такую деталь гардероба, как имиджевые очки, которые украшала крупная цепь из золотистого металла.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!