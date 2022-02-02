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Старший навис над бабушкой: Пугачева в стильном анораке предстала с внуками в роскошных интерьерах замка

Алла Пугачева все больше времени проводит со своими близкими.

Старший навис над бабушкой: Пугачева в стильном анораке предстала с внуками в роскошных интерьерах замка
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин недавно пообщался со своими поклонниками в Instagram. Обеспокоенные фолловеры одолели его вопросами, куда они пропали с Аллой Пугачевой.

Артист объяснил, что они никуда не делись, просто основное время проводят в своем замке, чтобы избежать опасности заражения во время пандемии. Они полностью посвятили себя детям. Одну из немногих поездок комик себе позволил в Воронеж на концерт, где предстал в драповом пальто с цигейковым воротничком в стиле времен СССР.

У Максима Галкина пока двое наследников — дети Лиза и Гарри. А вот у его жены — гораздо больше. Ведь кроме старшей дочки Кристины Орбакайте, у нее есть внуки. Со старшим Дени и младшей Клавой Алла Борисовна запечатлелась в интерьерах замка, примерив стильный анорак с накладными карманами. При этом сын Кристины Орбакайте, чтобы прижаться головой к бабушке был вынужден порядком наклониться над ней — парень вырос высоким!

Алла Пугачева с внуками. Фото: instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru

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Алла ПугачеваДени БайсаровКлава ЗемцоваКристина ОрбакайтеМаксим Галкинновости шоу-бизнесаПугачева