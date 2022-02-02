«Я так не умею»: Дарья Пынзарь высказалась о примирении Ксении Бородиной и Кати Жужи

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь устроила интерактив с подписчиками микроблога, во время которого ответила на вопросы.

Среди прочего Дарью Пынзарь спросили и о том, как она относится к примирению Ксении Бородиной и Кати Жужи.

Дарья Пынзарь призналась, что завидует способности подруг забывать все негативное и плохое, что между ними было.

«Очень хорошо, когда люди умеют слышать друг друга и умеют искренне наладить отношения. Вот, к сожалению, я так не умею. Надо учиться», — написала в сторис Дарья Пынзарь.

Напомним, на днях Ксения Бородина и Катя Жужа сообщили, что помирились. В качестве доказательства подруги разместили совместное фото каждая в своем микроблоге и записали сторис вдвоем.

Бородина и Жужа решили забыть о крупном скандале, который разразился между ними несколько лет назад. После ссоры Катя Жужа даже лишилась работы на «Доме-2», где оказалась по протекции Ксении Бородиной.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.